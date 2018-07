Génesis Tapia defendió así a su esposo Kike Márquez

Génesis Tapia se cansó de las acusaciones de Bettina Gallo, expareja y madre de los hijos de Kike Márquez, y salió en defensa de su esposo. La exbailarina afirmó que respalda a su manager y aseguró que es un buen padre.

[Génesis Tapia: Kike Márquez le cantó en vivo y ella reaccionó así]

"Yo no soy de hierro, yo aposté por el hombre que está sentado ahorita a mi lado, pero hay cosas que no puedo manejar. Yo estoy acostumbrada a que a mí se me insulte, pero cuando meten a mis hijos ustedes saben que las redes (sociales) son muy fuertes", declaró en Al Aire.

[Génesis Tapia no está embarazada de Kike Márquez]

Génesis Tapia mostró su incomodidad porque publicaron fotos de su hija de tres años y hablaron mal de ella. "Yo me he sentado al costado de él (Kike Márquez) porque siento que lo debo respaldar, es mi deber hacerlo, pero yo no tengo absolutamente nada que ver, el padre es él y a mí como esposa me consta que es responsable", finalizó.

No te pierdas ningún episodio de Al Aire en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!