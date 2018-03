Claudio no soportó el maltrato de Inés y asustó a su familia

En el último capítulo de Valiente amor, luego de que Claudio (Fernando Luque) descubriera que Alejandro (Nicolás Galindo) no es hijo de Gerardo (Rodrigo Sánchez Patiño) y la terrible discusión con su madre y abuela, sufrió una recaída más.

Con el fin de que no revele que Alejandro y Valentina (Stephanie Orúe) no son hermanos, Lorena (Jimena Lindo) e Inés (Sofía Rocha) trataron de confundirlo y hacerle creer no habían dicho nada sobre ese tema e incluso su abuela le ofreció una botella de licor.

Claudio terminó muy mal; bebió mucho hasta quedar un poco inconsciente, tal como lo encontró su progenitora, quien al verlo así pidió auxilio para él. Alejandro y Gerardo entraron para ayudar y el joven culpó a las dos mujeres de su familia por haberlo puesto en ese estado, aunque no pudo decir nada más.

