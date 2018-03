Claudio descubrió la verdad de Alejandro y sufrió la ira de Inés

En el último capítulo de Valiente amor, Claudio (Fernando Luque) escuchó cuando Lorena (Jimena Lindo) volvía a confesar a Inés (Sofía Rocha) sus deseos que contar la verdad sobre el origen de Alejandro (Nicolás Galindo).

El hijo menor de la mujer ingresó a la habitación y fue visto por su abuela y madre, quienes negaron lo evidente y trataron de confundirlo para que crea que no había escuchado nada.

Claudio se molestó e indignó por la gran mentira que las mujeres ocultaban. "Ahora todo tiene sentido, porque si Alejandro y Valentina (Stephanie Orúe) no son hermanos, entonces podrían estar juntos", dijo el enamorado de Karina.

Inés perdió la paciencia, sacó una botella de licor y se la dio. "No me trates así, no estoy bien", aseguró Claudio, quien solo recibió más ofensas de parte de la empresaria. Lorena intentó detener la discusión y calmar a su hijo, pero su madre lo complicó todo. Mira lo que sucedió.

