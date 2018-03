Publica tus fotos completas de Instagram en Twitter con esta aplicación

Twitter se dio cuenta que Instagram le estaba quitando popularidad y decidió no permitir que las fotos de Instagram se vean completas en sus tuits, pero hoy te enseñamos cómo solucionar ese problema.

La solución es un útil servicio gratuito llamado IFTTT (www.ifttt.com), el cual permite conectar diversas redes y plataformas online entre sí. Primero debes crearte una cuenta y en la sección My Recipes podrás enlazar las cuentas que quieras.

En este caso elegiremos enlazar Instagram con Twitter. Primero clickeamos Create a Recipe, luego vamos a la palabra THIS y buscamos el símbolo de Instagram. A continuación elegimos Any new photo by you y clickeamos Create Trigger.

Después presionamos la palaba THAT y buscamos el símbolo de Twitter. Luego elegimos Post a tweet with image y finalmente Create Action.

