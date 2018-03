God of War 3 Remastered: Mira el análisis del videojuego de PS4

God of War 3 salió en 2010 para PS3 y desafió todos los límites de lo que esta consola podía hacer. Hace poco se lanzó la versión remasterizada de PS4, que es el mismo juego que se lanzó en PlayStation 3. Si no te gustó la versión anterior no deberías comprar este remasterizado.

La historia de esta entrega capaz no sea la mejor de la trilogía, pero se te presentan tantos personajes que al final terminas aprendiendo más sobre mitología griega en este juegos que con muchos otros libros del colegio.

El combate se realiza con movimientos bastante complejos e interesantes variaciones. Están las brutales ejecuciones y también los interesantes rompecabezas que brindan una necesaria pausa entre tanta acción. Al final son los pequeños detalles, los enemigos colosales y la sensación de poder lo que haces que te enganches con el juego de principio a fin.

