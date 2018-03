Alessandra Fuller y Pablo Heredia confesaron estar 'muy felices'

Alessandra Fuller y Pablo Heredia hablaron por primera vez de reveladoras fotos que aparecieron en los medios en donde se le ven bastante cariñosos ¿Están en una relación? ¿Qué dijeron?

Ninguno de los dos se animó a oficializar romance alguno, sin embargo dieron a entender que son muy cercanos y se llevan muy bien.

"No me gusta mucho hablar de mi vida privada, soy cerrado, pero lo que les puedo decir es que estoy muy feliz, muy contento. (…) El amor es muy lindo, disfruten del amor en sus casas, sean muy felices. Yo estoy muy feliz y estoy muy contento por todo lo que me pasa", confesó nervioso Pablo Heredia a las cámaras del reality "Sueña Quinceañera".

Por su parte Alessandra Fuller también opinó: "Me han criado de una manera en la que me han enseñado que la vida privada es la vida privada y que hay que separarl de lo profesional. Lo importante en esta vida es ser feliz. Estoy feliz", refirió.

Tanto Yaco Eskenazi, jurado invitado, y Karen Scwarz concidieron en que se les ve muy bien juntos y si quieren mantenerse alejados del ojo público hacen bien, solo les desaron lo mejor.