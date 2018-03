Solo una madre: Marjorie reveló a Boris que lo ama tras terrible confesión

En el reciente capítulo de Solo una madre, después de que Marjorie (Cindy Díaz) escuchara la dolorosa verdad que Boris (Giovanni Arce) le confesó a Mónica (Natalia Torres), ella le brindó todo su apoyo.

La hija de Nerón (Óscar Carrillo) ingresó en medio de la conversación de su esposo y suegra y en medio del llanto reveló que estaba enamorada de él y que sería el soporte para que puedan superar el difícil momento que les ha tocado vivir.

"Yo te amo, Boris, con todo mi corazón. Por qué dices eso si yo me muero por ti. Yo no quiero que sufras más, así como tú me cuidas, déjame cuidarte y déjame curarte", sostuvo Marjorie. Ella lo reconfortó con un abrazo y beso.

