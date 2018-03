Solo una madre: ¿Elisa está embarazada de Dante?

En el reciente capítulo de Solo una madre, Elisa buscó a Dante (Stefano Salvini) y le dijo que podría estar embarazada. La terapeuta contó que es muy exacta en su periodo y por eso cree que en algunos meses tendrá un hijo de su expaciente. La noticia dejó impactado al hijo de Mónica (Natalia Torres).

[Elisa impactó a Dante con este anuncio frente a Cindy]

Mónica le dijo a la enfermera que si está embarazada lo converse con su novio porque su hijo no tiene nada que ver en todo eso. Dante le aclaró a Elisa que él no hizo nada y le reclamó el daño que le está haciendo.

[Dante cayó en la trampa de Elisa]

"Tú y yo hicimos el amor, tú me dijiste que me querías, me lo dijiste durante toda la madrugada", le recordó Elisa, quien reafirmó que tendrá un bebé y se fue diciendo que no será una madre soltera.

