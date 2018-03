Solo una madre: Denisse le confesó a Brayan que mató a Perla.

En el reciente capítulo de Solo una madre, Denisse (Macla Yamada) buscó a Brayan (Gonzalo Molina) y llorando le pidió que la ayude porque Lucero la botó de la casa. Lo abrazó y quiso besarlo, pero él solo la rechazó, provocando la venganza de la joven.

La hermana de Lucero (Andrea Luna) le confesó que mató a Perla (Irma Maury), pero le advirtió que no diga ni una sola palabra porque no le gustará que lo involucren en casos policiales. "No me delatarás porque te pueden quitar la custodia de tus hijos los pirañitas", dijo entre risas.

Brayan quedó impactado al escuchar la declaración de Denisse y le preguntó cómo puede estar tan tranquila habiendo personas inocentes. El novio de Selena (Milett Figueroa) no tendrá más opción que quedarse callado y ser víctima de este chantaje.

