Ojitos hechiceros: Rolando hizo tremendo desaire a Sabrina frente a Estrella

En el pasado capítulo de Ojitos Hechiceros, Sabrina (Cielo Torres) volvió a enfrentarse a Estrella (Melissa Paredes), pero cuando quiso unirse a una arenga de La familia antes de salir el escenario, Rolando (Martín Velásquez) la puso en su sitio.

La pelirroja había hecho comentarios en tono de burla contra Estrella, ella prefirió no seguir con la discusión que Domingo motivaba.

Mira: Ojitos Hechiceros: Estrella cambió de 'look' por esta razón

"Hey, falto yo", dijo la Superpoderosa cuando los integrantes de la orquesta unían sus manos con la frase que los identifica; sin embargo, Roly tuvo una contundente respuesta.

"Te vamos a soportar hasta que se acbe el contrato con el Palacio, de ahí no más. Ya me resbala todo lo que me digas, me bañe en aceite", sentenció ante la sorpresa de Sabrina.

Mira: Ojitos Hechiceros: Estrella cantó "Gitana" de Marisol y La magia del norte

Todos los episodios de Ojitos Hechiceros en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!