Nataly quedó destrozada al escuchar que Lester ya no la quiere

En el pasado capítulo de Ojitos hechiceros, luego de ver el beso de Lester (Micky Moreno) con Sasha (Verónica Álvarez), Nataly (Gina Yangali) le reveló sus sentimientos al músico.

La hija de Luisa (Úrsula Mármol) quiso confirmar si aún tenía alguna oportunidad con Lester, pero este fue contundente al respecto. "Yo me enamoré de ti y me dolió mucho que no me hicieras caso, pero nadie se muere de amor".

A pesar de que Nataly manifestó que ya estaba segura de lo que sentía por él, el joven aseguró que ya no la quería: "Nuestro momento ya pasó, ahora estoy con ella. Estoy bien, soy feliz. Deseo que encuentres a un buen hombre."

