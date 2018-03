Vania Accinelli: Ha sido hermoso interpretar a Mercedes en Mujercitas

Faltan pocos capítulos para el fin de Mujercitas y las escenas están más emocionantes. Vania Accinelli, actriz que encarna a Mercedes en esta telenovela comentó sobre los cambios que ha sufrido su personaje en los recientes episodios.

En declaraciones para la web de América Televisión contó que todo lo malo que ha hecho la ambiciosa hija de Viviana (Pierina Carcelén) poco a poco podría ya tener consecuencias en su contra. Además, recordó cuál fue la situación que mostró su lado más sensible.

Mira: Mujercitas: Mercedes y Óscar graban así sus escenas

"Ha habido un momento en la historia en la que me di cuenta que ella (Mercedes) no tuvo ningún aliado. No había ni una sola persona que se quedó con ella. Que alguien crea en ti siempre te devuelve esa esperanza", dijo al rememorar la escena de Meche junto a Beatriz (Carolina Cano).

La artista también expresó su agradecimiento a los fans que la han seguido durante toda historia. "Para mí ha sido hermoso interpretar a Mercedes y he tratado de imprimir en ella, a pesar de todas esas cosas extrañas que tiene, esta "cosas" humana que tiene", expresó. Mira este video.

Mira: Mujercitas: Mercedes lloró con Beatriz durante este reencuentro

No te pierdas ningún episodio de Mujercitas​ en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!