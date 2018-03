Mujercitas: Lorenzo hizo feliz a Josefina con esta respuesta

En el pasado epidosio de Mujercitas, Josefina (María Grazia Gamarra) quedó muy contenta con la respuesta positiva que recibió de parte de Lorenzo (Nicolás Galindo) luego de mostrarle su novela.

"Está brabaza, no tengo nada malo que decir sobre los avances de la novela", comentó el periodista. "No sabes el alivio quie me da que me digas eso. Si para ti está bien, enotnces me quedo tranquila", dijo satisfecha.

Mira: Mujercitas: Mercedes y Óscar graban así sus escenas

Aunque Lorenzo manifestó que no necesariamente debería de ser así, la escritora sostuvo que solo le importaba que le encantara a él y que esté orgulloso de ella.

Josefina habló sobre las razones que la llevaron a escoger el nombre de su obra y tras eso le sugirió ir a tomar un café; sin embargo, una llamada de Amanda (Briana Botto) la dejó impactada.

Mira: Mujercitas: Mercedes lloró con Beatriz durante este reencuentro

No te pierdas ningún episodio de Mujercitas​ en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!