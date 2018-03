Perla recibe disparo de bala al intentar salvar a Belén y Apolo

El duque volvió a cobrar una nueva víctima, esta vez quién surió las consecuencuas de su maldad fue la wachimana "Perla", quien evito que los disparos de Daniel lleguen a Belén, hermana de Salvador.

Sin embargo el Duque se llevó una amarga sorpresa, pues no contó que la presencia de la detective, quien también disparo y pudo herir al malvado Daniel, pero todo no quedó ahí pues Catalina pudo escapar de Aurelio, las cosas para estos villanos no van nada bien.

¿Qué pasará con Perla? ¿Qué pasará con el Duque.