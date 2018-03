Maria Grazia Gamarra, Camila Zavala y Carolina Cano en divertida sesión de fotos

Maria Grazia Gamarra, Camila Zavala y Caroliona Cano, las actrices que encarnan a Catalina, Jimena y Noelle, respectivamente en Mi Amor El Wachimán concedieron en exclusiva para la revista Hola todo los pormenores de la exitosa serie de Michelle Alexander.

Maria Grazia confesó que "Mi amor el wachimán" marcó un antes y después en su vida. "Lo que la trama te demuestra es que todos, en el fondo, tenemos la fuerza para luchar por la persona que queremos. Eso es vivir. Si no tuviéramos a quién amar, no tendría sentido estar acá".

La actriz, prefiere no hablar de su vida privada, después de haber terminado su relación con el también actor Juan Carlos Rey de Castro solo tiene palabras de cariño. "En este momento, la premisa es hacer todo lo que me dé felicidad, todo lo que me provoque. Yo tengo las cosas claras".

Camila Zavala contó que está viviendo un momento muy especial de su vida, pocos saben que cumple con una dieta ayurvédica, cuenta que lo ayudó muchísimo, luego de tener alguna problemas de salud. En noviembre estrena la obra "Vicent en Londres" en el centro cultural de la PUCP.

Carolina Cano, quien se encarga de hacer la vida a cuadritos a Camila en la serie, comparte roles también con su enamorado Joaquin de Orbegoso y cuenta que ha sido divertido realizar su papel en la serie. A finales de octubre estrenará "Don Juan Tenorio" en el Presbítero Maestro.