"Lo sabe, no lo sabe": Desde este domingo 17 a las 7:00 p.m.

Desde este domingo 17 a las 7:00 p.m. llegará a sus casas el programa concurso, donde todos ganan, "Lo sabe, no lo sabe". Yaco Eskenazi conductor del programa te explica en qué consiste.

Yaco recorrerá las calles y escogerá a un persona y le formulará una pregunta, esta tendrá que elegir a un colaborador que sepa o que no sepa la respuesta según sea lo que corresponda. ¡Es muy fácil!

"Lo sabe, no lo sabe" es el único concurso donde sabe te puede hacer ganar, pero no sabe, también. No te el estreno este domingo a las 7:00 p.m.