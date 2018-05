YouTube: Renata Flores presentó su nueva canción "Mirando la misma Luna"

Renata Flores Rivera, la embajadora del quechua, presentó su nueva canción "Mirando la misma Luna" o "Qawachkanchik chay Killallata". La cantante confesó detalles de sus inicios musicales en una íntima entrevista para La banda del Chino.

Mira: PPK renunció a la Presidencia del Perú: ¿Cuáles serán las consecuencias?

La joven intérprete y compositora fue reconocida a nivel mundial por las canciones de "The way you make me feel" Michael Jackson y "Roxanne" de Tha Police en versión en quechua. La cantante lanzó hace pocas semanas su nueva canción. ¿Ya la escuchaste?

No te pierdas ningún episodio de La banda del Chino en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!