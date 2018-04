Yaco Eskenazi confesó que rechazó viajar al Mundial de Rusia por Natalie Vértiz.

Yaco Eskenazi habló en exclusiva para La banda del Chino sobre su matrimonio con la bella modelo Natalie Vértiz y cómo cambió su vida la llegada de su hijo Liam. El exintegrante de Esto es guerra fue consultado sobre sus planes para el Mundial de Rusia donde nuestra selección jugará y sorprendió al confesar el porqué no viajará para alentar a la bicolor.

"Me iba a ir (a Rusia), pero ya no. Renuncié a ir al Mundial porque Natalie (Vértiz) no puede ir por su trabajo. Me iban a dar permiso si es que yo quería ir, pero la verdad es que no me veo solo en Rusia. Me llama mucho más la atención vivirlo aquí con mis compatriotas que irme solo a Rusia sin mi hijo y sin mi esposa", comentó Yaco Eskenazi.

Mira: PPK renunció a la Presidencia del Perú: ¿Cuáles serán las consecuencias?

Como se recuerda, Yaco Eskenazi es fanático del fútbol peruano e incluso jugó antes de su ingreso a Esto es guerra en el Deportivo Municipal. En las canchas formó lazos de amistad con Jefferson Farfán y André Carrillo, que asistieron a su boda.

No te pierdas ningún episodio de La banda del Chino en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!