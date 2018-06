Edison Flores sorprendió al dar esta reveladora confesión sobre su padre en una entrevista exclusiva para La banda del Chino. El futbolista peruano confesó que su padre no lo llamó para felicitarlo por su clasificación a Rusia 2018.

Mira: Paolo Guerrero descartó contaminación por vía sexual

"La relación con mi papá siempre fue buena pero ya no lo es. Se equivocó en algunas cosas y decidió marcharse… Me habla por televisión pero él (su padre Carlos Flores) tiene mi teléfono y me puede llamar. Pero bueno no soy quién para decirle que hacer", dijo Edison Flores.

Mira: ¿Paolo Guerrero jugará el Mundial Rusia 2018? Esta la predicción del cuy

Todos los episodios de La banda del Chino en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!