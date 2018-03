Brunella Horna: "No quiero ser congresista"

Brunella Horna visitó el set de La Banda del Chino y aclaró que no postulará al Congreso, como en algún momento se especuló. "No me voy a lanzar al Congreso, para congresista mi novio (Richard Acuña). Yo estoy bien así como empresaria, yo no quiero ser congresista", aseguró la modelo, quien acaba de cumplir 21 años.

