Melissa Paredes y su esposo Rodrigo Cuba se confiesan en Gisela Busca

Melissa Paredes y su esposo Rodrigo “Gato” Cuba reciben a Gisela Valcárcel en la intimidad de su hogar para hablar de todo lo que viven desde que empezaron a escribir su historia de amor, la llegada de su preciosa hija Mía de cuatro meses y los momentos más difíciles que superaron contra viento y marea.

Jóvenes enamorados y felices, la protagonista de “Ojitos hechiceros” y el futbolista de Deportivo Municipal, por primera vez revelan aspectos desconocidos de su romance y su actual vida en pareja.

“Ahora me toca visitar a una pareja que tiene tanto que contarnos. Me ha encantado saber que ella es muy clara, directa y amorosa, y él es un hombre que parece tímido, pero sorprenderá por su locuacidad. Además, por el súper galán y hombre que es para su mujer. La estrella de “Ojitos hechiceros” este sábado habla de todo y nos da claves que seguro sorprenderán, junto al amor de su vida Rodrigo Cuba nos abren la puerta de su casa. Los espero con un nuevo “Gisela Busca…” y este ¡dará que hablar! Hombres y mujeres no se lo pierdan. Necesitamos alimentarnos de historias de parejas que son eso, parejas”, describe Gisela Valcárcel sobre el matrimonio Cuba Paredes en su cuenta oficial de Instagram.

Melissa Paredes quien saborea el indiscutible éxito de su protagónico en “Ojitos hechiceros” se muestra muy divertida en las imágenes que anuncian la nueva edición de “Gisela Busca… el amor”. “No hay tiempo para el deporte, lo que sí hay tiempo es para el “Gato”. Uno de nuestros secretos es nunca dormir molestos. Él es alegre y divertido, es un vacilón y parece serio”, asegura la modelo y actriz sobre su adorado esposo. Por supuesto, comparte el secreto de su felicidad: “Gisela, tú tienes que conseguirte ¡un gato!”.

