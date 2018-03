Flor Polo y Néstor Villanueva cuentan el secreto de su amor en Gisela Busca

Gisela Valcárcel llega por primera vez a la casa de Flor Polo Díaz y Néstor Villanueva, y en la intimidad del hogar pese a las tormentas y tempestades en su vida matrimonial confiesan el gran amor que los une.

Atrás quedaron los momentos difíciles que vivieron. Hoy Florcita y Néstor llevan diez años juntos, ocho años casados y convertidos en padres de dos hijos, Adrianito y Estéfano.

"Me encuentro con Flor Polo convertida en madre de dos hijos. Nos demuestra, el por qué el amor entre ella y su esposo Néstor Villanueva ha podido superar tantas tormentas. Ella ha sufrido mucho y no se queja. Le han hecho bullying desde pequeña y le sirvió para crecer. ¡Es una mujer agradecida por todo! Eso me ha encantado. Florcita y Néstor me reciben en su hogar. Ese que han podido construir a pesar de todo. Ese hogar que guarda secretos que serán revelados. Gracias Florcita ¡Me sorprendes!”, escribió Gisela en sus cuentas de Instagram y Twitter para anunciar la presentación de la engreída de Augusto Polo Campos y Susy Díaz en “Gisela busca… el amor”.

MATRIMONIO Y MÁS…

“¿Y esta foto del matri?, ¿Qué te hicieron? Te echaron brillo en los labios, te viste al espejo y dijiste: “¡Estoy chévere!”, pregunta Gisela muy divertida a Néstor Villanueva recordando su Boda en el Parque de la Amistad, lugar que recorrieron juntos después de casi ocho años.

Néstor también recordó la primera vez que conoció a su suegro Augusto Polo Campos. “Yo esperaba que Flor le dijera: “Papá te presento a mi enamorado”, pero cuando llegué al lugar donde íbamos a celebrar su cumpleaños, él se paró y me dijo: “¡Él es!”.

En el spot promocional Gisela le pregunta a Florcita por una de los momentos más difíciles que vivió cuando era adolescente. “Se te hizo tanto bullying porque si eras gordita, flaquita, si eras chatita” y ella responde: “Me dijeron critter”.