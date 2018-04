Rosángela Espinoza y Karen Dejo protagonizaron tenso momento en vivo.

Rosángela Espinoza y Karen Dejo protagonizaron un tenso momento en vivo en el último programa de Esto es guerra luego que los conductores mostraran las declaraciones de la retadora a Choca Mandros en la cual la calificó como un "lobo vestido de oveja". ¿Qué se dijeron las competidoras?

"He hablado de mi trayectoria artística, de mi familia, de mi amor, de mi hija y la parte desagradable fue cuando mencionaron esta situación con 'La Innombrable'", comentó Karen Dejo. La "Barbie peruana" no se quedó callada y le pidió que la llamara por su nombre.

"Me sorprende, Karen Dejo, que hayas mentido porque ella dijo 'no voy a hablar de esa chica, no le voy a dar cámara, no le voy a prestar mi atención' para que luego se siente y hable todo con un montón de mentiras. No te entiendo. Ya estás mayorcita para hacer esas cosas", dijo Rosángela Espinoza.

