Rosángela Espinoza reveló este inesperado detalle sobre cita con Diego Chávarri.

Rosángela Espinoza reveló este inesperado detalle sobre la mencionada cita con Diego Chávarri al cine. La integrante de Esto es guerra confesó que el retador no le escribe y que la cita ya habría quedado en el olvido.

"No me ha escrito y no me ha dicho nada. Ya está olvidada la cita creo. Creo que sufre de no se qué. No sé que ha pasado seguro tendrá problemas", comentó Rosángela Espinoza sobre el retador.

