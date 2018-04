Rosángela Espinoza: Michelle Soifer se disculpó en vivo por fuerte tortazo

Luego del incidente durante su enfrentamiento en Esto es guerra, Michelle Soifer se disculpó con Rosángela Espinoza por el fuerte tortazo que le dio.

El Sol de los Retadores sostuvo que en ningún momento tuvo la intención de lastimar a la Chica Selfie.

"De repente no medí mi fuerza, o ellano esperó que yo le dé un tortazo con esa proyección. No ha sido mi intención lastimarla. Podré tener mis riñas con ella en la competencia, pero no le voy a desear el mal a nadie, ni mucho menos atacar a alguien de esa forma", aseguró.

Tras escucharla, la Barbie peruana aceptó las palabras de su compañera y pidió que sede ahora traten de llevarse mejor.

