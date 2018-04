En el anterior programa de Esto es guerra, Karen Dejo acababa de tener una fuerte discusión con Luciana Fernández por su desempeño en la competencia y Rosángela Espinoza no se resistió e intervino con un comentario que la fastidio.

Cuando las integrantes de los Retadores terminaron, la guerrera pidió el micrófono para dirigirse a la ex reina de belleza con un comentario relacionado a la edad de su compañera de trabajo.

Mira: Esto es guerra: Michelle Soifer regresó con radical cambio de 'look'

"Lucianita, respeta a tus mayores, por favor", dijo la Chica Selfie, un comentario que tuvo una contundete respuesta de parte de la retadora.

"Rosángela, el noventa por ciento de los chicos que están acá no quieren hablar contigo y no no voy a despediciar mis palabras en ti", aseguró Karen.

Mira: Carlos Alcántara realizó casting en vivo a Nicola Porcella y ocurrió lo peor

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!