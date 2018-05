Patricio Parodi se burló del vestido de Sheyla Rojas y la comparó "Tinker Bell"

Patricio Parodi se burló del vestido de Sheyla Rojas que llevaba en su última visita como conductora invitada a Esto es guerra y la comparó el tierno personaje animado de "Tinker Bell" o "Campanita" de Peter Pan. La modelo no le gustó el comentario del guerrero e hizo una inesperada advertencia en vivo.

La rubia conductora se molestó por la portatil que llevó Patricio Parodi al set del reality para que sus seguidores voten por él y lo salven en "El artista del año". La actitud de Sheyla Rojas incomodó al guerrero y opinó sobre el vestuario de la conductora.

"No a la copia. Entonces no vale utilizar el traje de Tinker Bell. Creo que le quitaste el disfraz a Campanita", dijo el integrante de los Guerreros. Sheyla Rojas pidió respeto y aseguró que no le gustó su broma. "Si hay otra falta de respeto yo voy hablar con el Tribunal para que se encargue de castigarte", sentenció.

