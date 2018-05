Nicola Porcella intentó reemplazar a María Pía en la conducción y terminó así.

Nicola Porcella intentó reemplazar a María Pía Copello en la conducción de Esto es guerra tras la ausencia de la conductora en el último programa. El capitán de los Guerreros se apoderó del micrófono y quiso conducir el reality junto a Mathías Brivio, pero todo no salió como lo esperaba.

"Estoy de conductor ahorita yo. No me molesten por favor", dijo Nicola Porcella frente a la sorpresa de Mathías Brivio, quien no dudó en pedir a la producción que apaguen el micrófono del capitán. ¿Cómo reaccionó la pareja de Angie Arizaga?

