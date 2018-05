Michelle Soifer se enfrentó a Mathías Brivio por "burla" a Kevin Blow

En el reciente programa de Esto es guerra, Michelle Soifer no soportó más y expresó su molestia contra Mathías Brivio tras un comentario relacionado a Kevin Blow.

Antes de enfrentarse a Angie Arizaga, el Sol de los Retadores pidió hacer la prueba con el dominicano, pero ante la negativa de la producción lo hizo con Christian Domínguez con quien perdió. Frente a eso, el conductor dijo: "Con razón quería jugar con Kevin Blow".

Esta frase molestó a la retadora y respondió: "No me gusta las burlas. Yo te respeto porque eres conductor, pero no me bromees así. A mí no me gusta el sarcasmo."

El presentador quedó desconcertado con la contestación de Michelle, quien le recordó todas las veces que había interrumpido las intervenciones de Blow en el programa. "Yo no sé si hay algo personal, no lo ponen en los juegos, lo cortan", señaló.

