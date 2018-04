Michelle Soifer reveló "verdad" sobre las notas de Rosángela en la universidad

En el pasado programa de Esto es guerra, Michelle Soifer tomó la palabra durante la discusión entre Karen Dejo y Rosángela Espinoza para hacer una inesperada revelación sobre su rival de equipo.

La Chica Selfie y la Sabrosura se lanzaban frases "filosóficas" cuando la retadora intervino para contó algo relacionado sobre el desempeño de la guerrera en la universidad.

"Yo tengo un amigo que estudia con Rose y dice que todo el tiempo para jalando. Lo peor de todo es que en un curso está repitiendo como tres veces", dijo Michelle; sin embargo, los conductores acotaron que de ser así ya hubiese tenido que abandonar la institución.

Rosángela se defendió: "Al menos estudio, tú no estudias. Yo no me sacó malas notas; al contrario, publico las notas en Instagram. ¿Quieren las pruebas? Voy a traer mi celular y voy a mostrarlas".

