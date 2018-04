Mario Irivarren enfureció con Luciana Fernández con esta broma sobre "ampay"

En el pasado programa de Esto es guerra, luego de mostrarse un video que fue denomindado como "ampay" entre Mario Irivarren y Janick Maceta, algunos de sus compañeros hicieron algunas bromas al respetcto, pero lo dicho por Luciana Fernández generó mucha tensión.

"Yo no sé si Mario tenga novia, pero para andando de picaflor", afirmó la ex reina de belleza. Este comentario molestó al capitán de los Retadores, quien le respondió muy ofuscado porque lo consideraba una falta de respeto.

"Conmigo no te juegues así. Te he dado mi amistad, a mí no me gusta esas cosas en viovo", sostuvo.

Tras eso, Luciana se disculpó y señaló que todo era una broma y no esperaba que él reaccionara de esa manera.

