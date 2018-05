Luis Alonso Bustíos dedicó emotivo mensaje tras la muerte de su abuelito.

Luis Alonso Bustíos dedicó un emotivo mensaje tras anunciar la muerte de su abuelito a través de Instagram. Sus seguidores y amigos dedicaron conmovedores comentarios para ayudar al guerrero a superar este difícil momento.

"Se me fue mi causa, mi yunta, mi viejito, quien siempre estuvo conmigo desde mis inicios, quien no se despegaba de mi viejo pa ir a los entrenamientos, quien me decia fuerte pero a la pelota, quien siempre sacaba pecho por su nieto que cuando se metia un buen partido salia pecho inflado y cabeza en alto", escribió el integrante de los Guerreros.

Luis Alonso continuó con el sentido mensaje y agregó: "Te extrañare como no tienes idea abuelito, cuidame como siempre lo hiciste, te quiere tu loquito de siempre".

