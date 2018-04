Krayg Peña retó a Diego para sorprender a Rosángela Espinoza y terminó así

Krayg Peña retó a Diego Chávarri para sorprender a Rosángela Espinoza en el nuevo juego de Esto es guerra. El competidor venezolano se enfrentó contra el exfutbolista en un circuito extremo por primera vez sin imaginar que terminaría perdiendo, pero Nicola Porcella puso en evidencia que el retador no cumplió una regla.

Mira: Fabio Agostini fue retirado del reality tras reacción contra María Pía

Rosángela Espinoza solo atinó a sonreir al saber que Krayg Peña le dedicó el juego si ganaba. La popular "Chica selfie" se sonrojó frente a las cámaras minutos antes del enfrentamiento. Al final, Diego Chávarri ganó en dos ocasiones al venezolano y lo celebró con un peculiar baile.

Mira: Mathías Brivio "amenazó" con dejar la conducción del reality

Krayg Peña no logró vencer al exfutbolista, pero recibió el apoyo de Rosángela Espinoza que aseguró que el venezolano no pudo ganar el circuito porque no estaba familiarizado con el reto.

No te pierdas ningún episodio de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!