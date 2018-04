Esto es guerra: Rosángela Espinoza lanzó fuerte advertencia a Diego Chávarri

Rosángela Espinoza lanzó fuerte advertencia a Diego Chávarri cuando el exfutbolista no la defendió durante su enfrentamiento con Karen Dejo. La integrante de los Guerreros se mostró muy incómoda por el comentario del retador, quien tomó una posición neutral.

Mira: Fabio Agostini fue retirado del reality tras reacción contra María Pía

"Escucho a Karen y me dice que no, y luego te escucho a ti y me dices que sí. ¿Por qué tengo que creer en una de las dos? Por último, si una de las dos, se ayuda, pues que lo haga y que no lo cuente", dijo Diego Chávarri.

Mira: Mathías Brivio "amenazó" con dejar la conducción del reality

La popular "Chica selfie" no dudó en responderle y aseguró que todo quedaba allí entre ellos dos. "Me sorprende lo de Diego. Quisiera que no me vuelvan a preguntar sobre Diego ni nada. Diego, para mí, ahí quedó todo", señaló.

No te pierdas ningún episodio de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!