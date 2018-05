Esto es guerra: Rosángela Espinoza aceptó tener una cita con Krayg Peña

Rosángela Espinoza se confesó frente a las cámaras del videoblog de Esto es guerra y aceptó tener una cita con Krayg Peña. La popular 'Chica selfie' reconoció que el guerrero la invitó a salir luego que cobraran su sueldo a fin de este mes. ¿Qué dijo la integrante de los Guerreros?

"No me ha invitado a salir todavía. Él dice que está juntando para invitarme a algún lugar. Que cobre su primer sueldo me dijo. Está esperando el fin de mes. El que la sigue la consigue. Yo soy Penélope (personaje del libro La odisea) y lo voy a esperar", dijo Rosángela Espinoza sobre la salida que tendría con Krayg Peña.

Por su parte, el integrante venezolano confirmó la futura cita con la autodenominada 'Barbie peruana' y aseguró que esperará a fin de mes para salir juntos.

