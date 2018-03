Esto es guerra: María Pía "explotó" en vivo por polémico punto a los Retadores

María Pía Copello "explotó" en el último programa de Esto es guerra luego que la producción pidiera a ambos equipos que jueguen nuevamente tras un polémico punto de los Retadores. La conductora no soportó más y se enfrentó al productor general en vivo.

"Peter escúchame. ¿Por qué se repite? No puedo creer que mi productor general no me mire y me de la espalda", comentó muy indignada María Pía Copello. Al final, Mathías Brivio dijo que el punto era para los Retadores, pero que igual se repetía la ronda.

