Esto es guerra: Macarena Vélez llegó al programa con radical cambio de look

Macarena Vélez llegó al último programa del reality con radical cambio de look que dejó impactados a todos sus compañeros. El integrante de los Retadores lució una cabellera rubia que fue notado por 'Mister G' y sus fieles seguidores de las redes sociales.

"Cambio en full blondie. Mañana me haré un difuminado porque hoy no hubo tiempo así que aún no termina mi cambio", escribió la integrante de Esto es guerra a través de alguna historias de Instagram sobre su radical cambio de look.

La modelo compartió parte de su transformación de su nuevo cambio en algunos videos publicados por sus redes sociales. ¿Cómo le quedó su radical cambio?

