Esto es guerra: Luciana Fernández "enfureció" contra Rafael Cardozo por burlarse

Luciana Fernández no soportó la actitud de Rafael Cardozo al referirse como "adorno" su particpación en el equipo de los Retadores. La modelo enfureció contra el guerrero y le respondió contundentemente frente al asombro de todos sus compañeros de Esto es guerra.

Mira: Fabio Agostini fue retirado del reality tras reacción contra María Pía

"No estoy de adorno porque no me ponen y no tengo con quien competir. Rafael (Cardozo), estás muy equivocado porque yo todos los días voy a entrenar, vengo temprano y veo cada juego, cosa que tú no haces", dijo Luciana al excapitán de los Guerreros.

Mira: Mathías Brivio "amenazó" con dejar la conducción del reality

La modelo se cobró su revancha minutos después luego que Rafael Cardozo declinara de participar en un juego de altura extrema. Luciana Fernández aprovechó el momento y trajo unos pompones para devolverle la broma en vivo.

No te pierdas ningún episodio de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!