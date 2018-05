Esto es guerra: ¿Karen Dejo lanzó "codazo" a Rosángela Espinoza durante juego?

Karen Dejo y Rosángela Espinoza protagonizaron un tenso momento durante un juego en Esto es guerra. La modelo y la bailarina estaban compitiendo cuando la integrante de los Retadores "golpeó" accidentalmente a la popular "Chica selfie". El incidente no fue percibido hasta que repitieron las imágenes del juego.

"Ese codazo sí lo sentí, pero no dije nada porque pensé que había sido de casualdiad. Pero viendo las imágenes, y ahora te quejas", dijo Rosángela Espinoza al ver las imágenes. Karen Dejo se defendió y aseguró que no hay ninguna agresión, pero Mathías Brivio puso paños fríos y dio un veredicto.

"Es obvio que no es el inflador, es obvio que has golpeado a Rosángela, es obvio que Rosángela también te empujó en el juego, pero no vamos a maquillar algo que sí pasó", dijo Mathías Brivio.

