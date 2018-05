Esto es guerra: Ignacio Baladán se molestó con Mathías Brivio por calificativo

Ignacio Baladán se molestó con Mathías Brivio en el último programa de Esto es guerra luego que el conductor del reality lo calificara como "tramposo". El integrante de los Retadores se mostró incómodo y le pidió que se rectificara en vivo por el fuerte comentario sobre el uruguayo.

"Ignacio te da risa lo que hiciste. Tú ya tienes fama de tramposo y que haces cosas en los juegos cuando no debes y ahora haces eso", dijo Mathías Brivio. Ignacio Baladán no dudó en responderle rápidamente.

"Primero no me pongas un calificativo que yo no tengo. Creo que me deberías respetar así como yo te respeto a vos que te quiero un montón", señaló el popular "Bo".

