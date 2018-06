EEG: Fabio Agostini pidió reemplazo de María Pía y ella lo "destruyó" así

Fabio Agostini pidió reemplazo de María Pía Copello en la conducción de Esto es guerra y recordó a Johanna San Miguel. El comentario del retador español dejó impactados a todos e incluso la conductora no dudó en responderle con un contundente mensaje.

"Yo extraño a Johanna San Miguel. (El chiste) dentro de dos meses te lo vuelvo a repetir", dijo el popular "Galáctico" al afirmar que no se siente cómodo con la actitud de Pía en el equipo de los Retadores.

"Chiste repetido sale podrido Fabio. Eso ya me lo dijiste la semana pasada y a nadie le da risa. Yo no me voy a poner a debatir con Fabio Agostini. La mayoría de los puntos los perdemos gracias a Fabio", expresó María Pía Copello.

