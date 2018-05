Esto es guerra: Austin Palao se enfrentó a Patricio Parodi y Mathías Brivio

Austin Palao se enfrentó a Patricio Parodi al finalizar una juego extremo en el último programa de Esto es guerra luego que la producción hiciera repetir el reto en favor del integrante de los Guerreros. El retador no soportó esta decisión y recordó que el guerrero no se afeitó la barba.

Mira: Fabio Agostini fue retirado del reality tras reacción contra María Pía

"Creo que Austin no está enterado. Obviamente con mi cambio de look vino mi cambio la cara o sea en la barba. Esta barba varonil de macho alfa me queda bien en mi rostro y a ti te quedaba pésimo y por eso te mandaron a afeitar", respondió Patricio Parodi.

Mira: Mathías Brivio "amenazó" con dejar la conducción del reality

Mathías Brivio intentó defender a Pato y preguntó a Austin Palao si él se había afeitado, pero el conductor del reality nunca imaginó que el integrante de los Retadores le diría: "¿Estamos ciego, Mathi?". Esta respuesta generó carcajadas de todos sus compañeros.

No te pierdas ningún episodio de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!