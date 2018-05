Día de la madre: Así lucen las bellas mamás de los integrantes de Esto es guerra.

Esto es guerra rindió un emotivo homenaje a todas las madres de los integrantes de los Guerreros y Retadores con un tierno video que recopiló las fotografías del primer amor de los competidores a vísperas del Día de la Madre.

A través de una recopilación de algunas fotografías, los seguidores de los competidores conocieron a las madres de los chicos reality. Además, se leyó una tierna carta de amor como agradecimiento por el gran amor que todas madres tienen con sus hijos.

"Me llevaste nueve meses en tu vientre. Me leíste más de doscientas veces mi cuento favorito. Me tendiste la cama durante todas las mañanas de mi juventud. Me enseñaste que el amor es un pacto, y una decisión. Me enseñaste que no hay pretextos en la vida. Me enseñaste todo. Me enseñaste a amar. Te amo mamá".

