"Angie Arizaga y Nicola Porcella tendrán dos hijos", según Reinaldo Dos Santos

¿Angie Arizaga y Nicola Porcella tendrán dos hijos? Reinaldo Dos Santos reveló en un secuencia de En boca de todos que la pareja de guerreros sí se casarán muy pronto e incluso anunció que serán padres de dos hijos.

"Yo sí me voy a casar de verdad. Estamos planeando el primero después de casarnos, pero ya me toca pedir la mano. Me puso el ultimátum este año o chao", dijo Nicola Porcella.

