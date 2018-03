¿Tula Rodríguez quiere ser la reina del mediodía?

Tula Rodríguez abrió las puertas de su casa para Estás en Todas y Nicola Porcella le dijo que debe ir a hacer sus notas sobre Navidad al Mercado Central ahora que es la reina del mediodía.

"Vas tú hijita porque ahora que tú eres la reina del mediodía de nuevo, ahí vas tú a hacer tu reportaje", afirmó entre risas Nicola Porcella, quien reveló que la animadora pidió como regalo un "serrucho" para estas fiestas.

Mira: Tula Rodríguez y Nicola Porcella criticaron look de Sheyla Rojas

"Te acuerdas que yo te quería quitar el micro. No me ligó en tu programa quitarte el micro, no me ligó en las mañanas tampoco porque tengo que llevar a Valentina al colegio. No podía sacar a Rebeca (Escribens), además dije estar bailando ahí como loca, dije ya bailé un montón de tiempo", contó Tula Rodríguez.

No te pierdas ningún episodio de Estás en todas en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!