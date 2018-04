Sheyla Rojas: Patricio Parodi no declaraba para Estás en Todas por esta razón

Patricio Parodi dejó de dar declaraciones para el programa Estás en Todas por casi un año y durante todo ese tiempo no se supo la razón de su alejamiento. ¿Fue por Sheyla Rojas? El modelo finalmente aceptó conversar con Choca Mandros y reveló que pasó.

"Creo que internamente las personas involucradas lo saben, lo conversé en alguna oportunidad contigo. Yo creo que no es un berrinche, una niñería, es algo que simplemente me incomodó del programa. Siendo de la misma casa se dijo en otras programas cosas que para mí no tenían veracidad alguna y me dejaba un poco mal", detalló Patricio Parodi.

"¿Sheyla Rojas dijo algunas cosas tuyas que no te gustaron, así fue de claro?", le preguntó Choca Mandros. "Sí, así fue, pero no es que no me gustaron, sino que no tenían verdad alguna, me dejaban mal, yo creo que no se debieron decir porque yo nunca me porté mal con ella", aseguró Patricio Parodi en la secuencia "Chocahuarique".

