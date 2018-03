Sheyla Rojas envió fuerte mensaje a Carlos Cacho.

Sheyla Rojas se refirió a las declaraciones que dio Carlos Cacho en Esto es Guerra y le envió un fuerte mensaje al maquillador, quien dio a entender que la conductora de Estás en Todas "impidió" que Patricio Parodi y Janick Maceta tengan un relación sentimental.

"Carlos Cacho sí se excedió con varios comentarios que estuvieron fuera de lugar porque yo creo que en ningún momento te he contado absolutamente nada y para mí sí se inventó o se sacó un cuento no sé de dónde, y me metieron a mí en un saco que no tengo nada que ver", declaró Sheyla Rojas.

La conductora continuó con su descargo y pidió al estilista que tenga más cuidado al tocar su nombre. "Y ahora sí Carlos Cacho, te hablo a ti directamente, tienes que tener un poco más de cuidado y más respeto metiendo mi nombre en cosas que no tengo nada que ver", agregó.

Sheyla Rojas aseguró que no conoce a Janick Maceta y no tiene ningún problema con la amiga de Patricio Parodi. "A mí me pareció que me hizo quedar como si yo me mensajeaba con Patricio, me estaban vinculando como si yo tuviera algo que ver en la relación de Patricio y la nueva chica, que de verdad no la conozco".

