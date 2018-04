Karen Dejo: "Ahora mismo no me casaría con Lucas Piro"

Karen Dejo estuvo en la secuencia "Chocahuarique" de Estás en Todas y habló de su relación con Lucas Piro. La modelo reveló que, al principio, el argentino le cayó recontra mal. "No lo soportaba y aparte por su historial no tan agradable", aseguró.

"Después debo admitir que me he dado la oportunidad de conocer a alguien maravilloso que está en mi vida, que me ama, que me cuida, que me respeta y por qué no gozar de eso en este momento", declaró Karen Dejo, quien aclaró que "ahora mismo" no se casaría con el bailarín.

"Pero si las cosas siguien siendo así, sí (se casaría). Me gusta cómo se lleva él con su mamá, con su hermana, me gusta cómo me cuida", afirmó la integrante de Esto es Guerra, que en julio cumple un año de relación con Lucas Piro.

