Erick Elera y Allison Pastor presentaron a su hijo Lucas en televisión.

Erick Elera y Allison Pastor estuvieron en el programa de aniversario de Estás en Todas 2018 y llegaron con su hijo Lucas Tadeo, quien cumplió dos meses de nacido. La pareja presentó por primera vez a su bebé en televisión.

Sheyla Rojas apareció cargando a Lucas y, en tono de broma, dijo que el heredero del cantante ya está pidiendo el micrófono desde pequeñito. Allison Pastor contó que todo estaba preparado para un parto natural, pero al final se complicó un poquito y le hicieron cesárea.

La modelo reveló que Erick Elera sí la ayuda cuidando a Lucas Tadeo en su tiempo libre, ya que por el trabajo también tiene que descansar. "Voy a admitir que a mi hijo todavía no le he cambiado el pañal, pero sí le he preparado su leche, le cargo y todo eso", aseguró el actor.

