Yahaira Plasencia puso a bailar a todos con su canción "Sé que fallé"

Yahaira Plasencia presentó en el set de En boca de todos su nueva canción "Sé que fallé", con la que hizo bailar a todos los conductores del programa y hasta Patricio Parodi, su rival en el reality "El artista del año".

Mira: Yahaira Plasencia recibió la mejor noticia sobre su carrera

"Sé que falle, que te hice daño y que no lo merecías, que eché por tierra todo lo que me querías, no soy perfecta reconozco que me equivoqué. Sé que fallé, no fue mi intención pero te causé una herida, pero por eso no estaré toda la vida de rodillas suplicándote perdón. No soy de las mujeres que se echa a llorar, ni en sueños te imagines que yo iré a buscarte", dice la letra de la canción de Yahaira Plasencia.

No te pierdas ningún episodio de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!